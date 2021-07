Tristan Thompson molesta a los fans de Khloé Kardashian con este comentario

Naturalmente, esos tres emojis causaron un gran revuelo entre los fanáticos que acudieron en masa a los comentarios para opinar, muchos de manera desfavorable. Un comentario decía, "Déjala en paz". Y otro instó, "¡Bloquéalo, hermana!"

Esta no es la primera vez desde que su ruptura apareció en los titulares que Tristan ha hecho algún tipo de demostración pública de afecto. Para el cumpleaños número 37 de la estrella en junio, él la llamó "no solo una pareja, mamá y mejor amiga increíble, sino también el ser humano más amable, preocupado y cariñoso que he conocido" en un tributo de Instagram. "Tu amor y tu espíritu son contagiosos para todos los que te conocen", escribió. "Gracias por estar siempre ahí para mí y poner a nuestra familia primero. Te amo mucho. Que tengas un día increíble".