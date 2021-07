Jamie Lynn Spears estalla ante el acoso de los fans por la controversial tutela de Britney Spears

"Esta situación no me afecta de ninguna manera porque sólo soy una hermana que sólo se preocupa su felicidad..."

Continuó: "He tomado una decisión muy consciente de participar solo en su vida como su hermana, como una tía de esos chicos. Tal vez no apoyé la forma en que al público le hubiera gustado con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho después"