Hanna Jaff, la mexicana que ingresó a la realeza, se divorcia por discriminación y violencia doméstica

No obstante, incluso la propia boda que se llevó a cabo hace 18 meses no estuvo ni cerca de ser de cuento de hadas. La ceremonia civil se llevó a cabo el 17 de febrero de 2020 en una ceremonia por civil organizada en Chelsea Old Town Hall.

Medios como el Daily Mail y la revista Quién reportan que la pareja pasó la cuarentena por la pandemia en México. "Nunca mostró comportamientos racistas hasta que la pareja se instaló en Londres" citan en la revista.