El emotivo tributo de Laura Pausini a Pol Granch de Élite 4

En una entrevista con el diario El Mundo publicada en junio, le indicaron a Granch: "or mucho que te haya cambiado la vida en estos tres años, la fama suele ser un proceso progresivo. Sin embargo, con una serie como 'Élite' sabes que el día del estreno, el 18 de junio, se va a multiplicar todo por mil a nivel mundial"...

Respondió: Sí, sí, todo el mundo me advierte sobre esto del efecto Netflix, que me prepare y nosequé. Si te digo la verdad, tengo un poco de miedo porque yo sé quién soy, pero aún no me he mostrado mucho al público, Élite va a suponer una exposición bestial de mi cara y me da miedo. No quiero que la gente confunda a Pol Granch con el personaje, que haya gente que no sepa discernir entre ficción y realidad".