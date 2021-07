¿Por qué Larry Rudolph, el viejo mánager de Britney Spears, decidió renunciar justo ahora?

"Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el cual ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida", se lee en el comunicado, publicado el 5 de julio. "Hoy temprano, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente".

En enero de 2019, la cantante de Pieces of Me suspendió abruptamente su residencia en Las Vegas y anunció una pausa laboral indefinida, citando los problemas de salud de su padre como la razón en ese momento. Larry también afirmó que, dado que no ha sido parte de la tutela, no estaba al tanto de los detalles que rodean la decisión de estrella de retirarse oficialmente de la música.