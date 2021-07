Jennifer Lopez confiesa que “nunca ha estado mejor” en medio de su romance con Ben Affleck

"Mientras estuve allí, llegué a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien por mi cuenta. Estoy bien. Amo mi vida en este momento. Amo lo que estoy haciendo. Amo donde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente", explicó J.Lo. "Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira. Creo que algunas personas realmente se inspiran cuando tienen el corazón roto. ¿Sabes a qué me refiero? Escribir música, cuando tenían dolor".

Pero para ella, según compartió, "Es todo lo contrario. Cuando me siento realmente bien, realmente siento que hago mi mejor música". Dijo que regresó de República Dominicana e "inmediatamente" notificó a "todos los que conozco" que quería volver al estudio de grabación.

La nativa del Bronx se emocionó cuando Rauw la llamó, diciendo, "Siempre me siento tan halagada y feliz cuando un artista que veo venir, que creo que es un artista increíble y un talento realmente especial, me llama y me dice, '¿Podrías estar en este disco? Quiero decir, es asombroso. Es asombroso para mí".