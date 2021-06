Así es la relación de Kevin Federline y Britney Spears 15 años después de su ruptura

"Así que estar aquí en Maui es una locura ahora", escribió la cantante, "los paparazzi saben dónde estoy y realmente no es divertido. Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomarme una foto [emoji de ojos en blanco]... pero no solo me toman una foto... distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso [emojis de muecas, rubor y cara al revés]!!!!!"

Ella continuó, "Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es grosero y es cruel, así que paparazzi, amablemente ¡¡¡JOD*NSE!!! [emojis de besos]"