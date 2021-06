Óscar de OV7 desmiente que Kalimba no estuviera al tanto de la próxima serie de la banda

Luego de confirmarse que OV7 llevará su historia a la pantalla, Kalimba salió a declarar que él jamás había sido consultado sobre este proyecto.

"Que Dios los bendiga, será una gran serie, ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie", señaló en entrevista para Ventaneando.