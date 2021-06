Esta Miss sorprende protestando con sangre en medio de su desfile en traje de gala

"Fui a la competencia para ganar... quería ganar. Pero al llegar a Moscú... ganar ya no me importaba. Solo quería retratar y crear conciencia sobre lo que sucedió el 20 de octubre de 2020, y la reciente situación de inseguridad en Nigeria".

Continuó: "No me importaba lo que pensaran los jueces (...) era usar la plataforma que Miss África Rusia me había dado para pasar un mensaje... Fui juzgada por mucha gente, insultada, pero también alabada por hacer lo que hice. Mucha gente no entiende porque lo hice, mientras que una gran mayoría sí".