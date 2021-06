Todo sobre el tour privado de Kim Kardashian y Kate Moss por el Vaticano

La estrella de reality y la supermodelo han disfrutado de un tratamiento VIP en el viejo continente.

Kim Kardashian se reunió con Kate Moss durante sus pintorescas vacaciones en Roma para recorrer el Vaticano el martes, 29 de junio. La protagonista de Keeping Up With the Kardashians aterrizó por primera vez en Italia el domingo, 27 de junio, con su mejor amiga Tracy Romulus, el maquillador Mario Dedivanovic y el peluquero Chris Appleton. Ahora, parece que las vacaciones de Kim se han vuelto aún más A-list junto a Kate.