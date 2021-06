Jamie Lynn Spears rompe el silencio sobre el impactante testimonio de Britney Spears

La estrella de Zoey 101 aseguró que siempre ha "amado, adorado y apoyado" a Britney desde el día que nació. Y aunque es posible que no haya sido franca en el pasado, Jamie Lynn le dijo a los fans que apoyaba a su hermana mayor a puerta cerrada.

"No tengo nada que ganar, ni que perder. Esta situación no me afecta de ninguna manera porque sólo soy una hermana que sólo se preocupa su felicidad...".

Sus palabras, en el video de arriba.