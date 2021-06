María Becerra revela cómo intentaron abusar sexualmente de ella

"Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Eran todos en plena edad… Yo estaba todos los días en la oficina, quejándome.

Y ¡me mandaban a mi con la psicopedagoga! La misma preceptora me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?' Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada".

Y agregó: "Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras".