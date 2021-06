Tristan Thompson sorprende a Khloé Kardashian en su cumpleaños a pesar de su reciente ruptura

Días después de la noticia de su separación, Tristan Thompson honró a Khloé Kardashian en su 37 cumpleaños.

El lunes 21 de junio, E! News confirmó que la estrella de Keeping Up With the Kardashians rompió recientemente con el jugador de los Boston Celtics, padre de su hija de 3 años, True Thompson, en medio de rumores de que él estaba siendo infiel, una acusación que luego pareció negar.