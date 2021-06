Britney Spears revela que tiene prohibido retirarse su método anticonceptivo, mientras siga bajo tutela

En noviembre de 2020, el abogado de Britney, Samuel D. Ingham III, argumentó en la corte que la princesa del pop le teme a su padre y que no volverá a trabajar mientras él siga a cargo. El juez no suspendió la tutela de Jamie, pero agregó al grupo Bessemer Trust como co-tutor.

A principios de junio, The New York Times informó que Britney acusó a su padre de tener "demasiado control" en su vida desde hace cinco años, citando registros judiciales confidenciales, que E! News no se ha verificado de forma independiente.