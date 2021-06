Britney Spears lo cuenta todo: Las grandes confesiones de su audiencia

Derechos de Britney: Durante la audiencia, la cantante dijo que no sabía que alguna vez podía solicitar el fin de la tutela. "No he hecho nada en el mundo para merecer este tratamiento", compartió. "No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer".

Solicitud pública: Britney apoyó una audiencia abierta con la esperanza de que el público y sus fanáticos pudieran escuchar todo de ella en lugar del equipo de Jamie. "Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida", dijo Britney. "Así que siento que debería ser una audiencia pública y deberían escuchar lo que tengo que decir".

Un futuro más brillante: Durante la declaración de Britney, la cantante de Lucky dijo que quiere casarse y tener un bebé, pero que no puede hacerlo estando bajo tutela. Ella también agregó que "Me gustaría que mi novio pudiera llevarme en su auto".