La única cosa que no cambiará a pesar de la separación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Khloé Kardashian y Tristan Thompson, una vez más, se han separado.

El lunes, 21 de junio, se supo que la estrella de Keeping Up With the Kardashians y su novio intermitente habían vuelto a terminar, casi un año después de que surgieran especulaciones sobre su reconciliación durante la pandemia de coronavirus.

Desafortunadamente, la renovada preocupación por la fidelidad del atleta volvió a abrir una brecha entre los dos y, según una fuente cercana a Khloé, ella rompió con él "muy recientemente".