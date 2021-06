Kendall Jenner se sincera por primera vez sobre su relación con Devin Booker

¡Kendall Jenner ciertamente tiene un tipo de chico!

En un momento revelador durante la segunda parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians, Kendall respondió a las suposiciones de que solo sale con jugadores de baloncesto y explicó por qué su relación con la estrella de la NBA, Devin Booker, es diferente.

"No, en realidad no solo salgo con jugadores de baloncesto, si es que alguien ha investigado alguna vez", bromeó. "No me avergüenza tener un tipo, y también soy una verdadera fanática del baloncesto".

Kendall confirmó oficialmente, por primera vez, que va en serio el jugador de los Phoenix Suns: "Es mi novio", dijo la modelo con una sonrisa.