Khloé Kardashian revela exactamente qué tipo de cirugía plástica se ha hecho

Sin embargo, cuando los críticos comenzaron a llamar a Khloé "fea" y otros insultos, ella comenzó a cuestionar su propia belleza. "Fue entonces cuando me volví dura conmigo misma porque pensé, 'Oh, así es como me perciben otras personas'", recordó Khloé. "Me volví insegura por lo que todos los demás me decían".

Finalmente, Khloé decidió pasar por el quirófano. "Para mí, todo el mundo dice, 'Dios mío, ha tenido su tercer trasplante de cara', pero yo me sometí a una operación de nariz", confirmó Khloé sobre su cirugía plástica. "Y todos se enojan tanto, como, ¿por qué no hablo de eso? Nadie me preguntó nunca".