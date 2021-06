Mira cómo Kardashian honró a Kanye West en el Día del Padre

Kim Kardashian celebró su primer Día del Padre desde que solicitó el divorcio de Kanye West.

Para la festividad del domingo, 20 de junio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió en su cuenta de Instagram una colección de fotos de los papás de su vida, comenzando con una imagen de ella y su hermana Kourtney Kardashian besando a su difunto padre, Robert Kardashian, seguida de una foto de su futuro ex esposo con sus cuatro hijos: North West (8), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2).