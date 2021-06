La llamativa ausencia de Omar Ayuso en medio del estreno de Élite 4

En una entrevista en abril con la revista Icon del diario 'El País, Omar contó la necesidad de pasar el fenómeno que lo llevó a la fama mundial...

"Me he dado cuenta en los últimos meses de que yo empecé por todo lo alto, en una gran serie de Netflix, con unas campañas de publicidad del copón y un nivel de exposición que no es normal a los 20 años". Agregó: "Ahora toca encarar el siguiente paso de la manera más sencilla posible".

Destaca lo positivo de no ser visto como "el gay de Élite" ni "el árabe de Élite", sino como Omar Ayuso.