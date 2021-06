Kourtney Kardashian y Travis Barker lucen más enamorados que nunca en su última cita

Un testigo le dijo a E! News que la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 42 años, y su novio rockero de 45 años, pasaron unos 40 minutos comprando en las tiendas que componen el exclusivo centro comercial Malibu Country Mart.

"Ellos visitaron un par de tiendas allí y compraron dulces orgánicos en una tienda de jugos SunLife Organics", compartió el observador. "Ella estuvo sonriendo todo el tiempo. Parecen tan cómodos el uno con el otro".

El individuo continuó, "Siempre estaban juntos, tomados de la mano. Fue dulce".