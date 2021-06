John Legend se pronunció sobre la polémica de bullying de Chrissy Teigen

Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Esta declaración de John llega tan solo un par de días después de que Chrissy compartiera una carta para los medios en donde expresó todo su arrepentimiento por sus publicaciones del pasado y le pidió a sus fans que tengan mucha paciencia en este momento tan difícil.

"Hola a todos. Han sido un par de semanas muy abrumadoras. Sé que he estado callada y Dios sabe que no quieren escucharme. Pero quiero que sepan que estoy sentada en un agujero de castigo global y eso te hace pensar sobre lo que has hecho. No hay un día, no hay un solo momento en que no haya sentido un gran arrepentimiento por las cosas que dije en el pasado".