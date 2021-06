El diseñador Michael Costello asegura que tuvo pensamientos suicidas por el bullying de Chrissy Teigen

Frazer Harrison/Getty Images

Costello afirmó que le "suplicó" a la autora de Cravings "que vea la historia completa antes de creer en una narrativa falsa que me lanzó un ex empleado descontento", pero dijo que ella no lo escuchaba.

"Tantas noches me quedé despierto, con ganas de suicidarme. No veía el sentido de vivir", recordó Costello a sus 1.3 millones de seguidores. "No había forma de que pudiera escapar de ser el objetivo de las poderosas élites de Hollywood, que en realidad tienen poderes para cerrar puertas con un solo mensaje de texto".

De hecho, él dijo que no compartió su supuesta experiencia con nadie porque "vivía con miedo". El participante de Project Runway explicó, "Por temor a perder algunas de mis relaciones de marca más rentables, por temor a perder amigos y aliados, y por temor a ser bloqueado aún más por las élites de poder que dirigen la industria".