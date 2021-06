Piqué confiesa por qué llora con Shakira en casa

Sin duda, Gerard Piqué es más abierto al momento de compartir detalles de su vida privada con Shakira.

Desde luego, el futbolista es más asiduo a realizar entrevistas y no se limita incluso a conversar en las redes sociales .

Hace unos meses contaba cómo él y la cantante colombiana tiene una particular regla sobre sus hijos, Milan y Sasha. Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca", dijo Gerard a Nexes de TV3.