Ellen Pompeo tuvo una mini reunión con estos dos favoritos de Grey’s Anatomy

"Los viejos amigos son los mejores amigos... espera, espera... pero no me refiero a que seamos viejos... me refiero a que nos conocemos desde hace MUCHO tiempo", bromeó Ellen en la leyenda de su publicación, que mostraba una selfie de ella con Eric. "Sí, eso es lo que quiero decir, somos como dos polluelos de primavera, una chica de primavera y un SILVER FOX @realericdane ¡¡¡Te amo y te aprecio!!!"