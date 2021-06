Shawn Mendes sorprende hasta a la propia Ana Gabriel usando una camiseta de Ana Gabriel

Acerca de si ha llegado a dudar de que sus padres no sean sus padres biológicos, dijo: "No, no existe esa duda en mi mente, así que no tengo nada que decir, es un chisme más. También salió que soy hija de Chabelo, que estaba casada, mil y un cosas".

Reconoció que la teoría conspirativa no la molesta y lo toma con humor.