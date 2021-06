Kanye West e Irina Shayk fueron vistos juntos por primera vez luego de sus vacaciones en Francia

La noticia de la escapada del dúo y los lugares de reunión discretos llegan solo cuatro meses después de que Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye luego de seis años de matrimonio. Ellos comparten cuatro hijos juntos: North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2).

¿En cuanto a cómo se siente la estrella de Keeping Up With the Kardashians acerca de que su ex siga adelante? "Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y no le importa en absoluto", le dijo una fuente a E! News. "Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas".

Irina estuvo anteriormente en una relación con Bradley Cooper. Sin embargo, ambos decidieron separarse en junio de 2019 después de cuatro años juntos. Ellos son padres de su hija de 4 años, Lea.

Tanto Kanye como Irina aún tienen que comentar públicamente sobre su tiempo juntos.