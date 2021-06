Alejandro Speitzer responde a Ester Expósito luego de defenderlo de los rumores

En una movida inusual, Expósito salió a desmentir todo lo publicado por el medio sensacionalista.

"Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él". Agregando que no usualmente no respondería reportes de esta naturaleza, pero considerando que "está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro...", a quien describe como una de las mejores personas que ha conocido en su vida, sintió necesario desmentir dicha información.

"(Alejandro) sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo lo apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no", puntualizó.