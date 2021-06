Lo que espera Jennifer Garner en medio del romance de Ben Affleck y Jennifer Lopez

"Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo", explica la fuente de la actriz de 13 Going on 30. "Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada".

Affleck, quien anteriormente salió con su coprotagonista de Deep Water, Ana de Armas, a principios de este año, fue visto por primera vez saliendo con su ex prometida en su casa de Los Ángeles en abril. La reconciliación enloqueció a Internet, ya que el dúo Bennifer original era un elemento básico de la prensa sensacionalista antes de su separación en 2004. Desde entonces, los dos han sido vistos de vacaciones en Montana y teniendo una cita nocturna con amigos en West Hollywood.