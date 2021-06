Cómo se siente realmente Kim Kardashian sobre el rumorado romance de Kanye West e Irina Shayk

¿Kim Kardashian se mantiene al día con los rumores de romance entre Kanye West e Irina Shayk?

Una fuente le dijo a E! News que, si bien la estrella de reality sabe sobre los chismes, no le presta demasiada atención. "Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y no le importa en absoluto", compartió la fuente. "Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas".

Una fuente separada estuvo de acuerdo y le dijo a E! News, "Irina y Kim no se conocen, así que no es un factor para Kim. No le importa si Kanye está saliendo".