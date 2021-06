Mira un adelanto de la dramática reunión de Keeping Up With the Kardashians

Después de 20 temporadas lo siguen contando todo ¡y más!

El 9 de junio, E! lanzó el primer tráiler de la próxima reunión de Keeping Up With the Kardashians. Y, como se muestra en las nuevas imágenes de arriba, el presentador Andy Cohen no se detiene cuando se trata de preguntas.

Promete con voz en off, "Por primera vez, estoy interrogando a las Kardashian-Jenner".

Entonces, es comprensible cuando Kim Kardashian le revela al presentador de Watch What Happens Live que la matriarca Kris Jenner está "un poco nerviosa". Aún así, de la forma en que solo Andy puede hacerlo, anima a Kim entre bastidores a "hablar de toda esta mi*rda".