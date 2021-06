Khloé Kardashian estalla contra un “raro” que criticó su tributo de cumpleaños a Kanye West

El comentarista no se equivocó al decir que Kim estaba molesta por su divorcio en curso. Como Kim compartió en Keeping Up With the Kardashians, ella se siente como un "fracaso" porque no pudo ser la esposa que Kanye se merecía.

"Él debería tener una esposa que apoye cada uno de sus movimientos y viaje con él y haga todo y yo no puedo", le dijo Kim a sus hermanas. "Me siento como un maldito fracaso y es, como, un tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Es como, quiero ser feliz."