Este gesto de Toni Costa demostraría que está lejos de reconciliarse con Adamari López

Aunque Adamari López y Toni Costa indicaron estar "reevaluando" su relación y dándose un espacio, el bailarín se está alejando.

Tras el anuncio de la puertorriqueña a finales de mayo, el español emitió un propio comunicado.

"¡Hola familia! Saben que siempre los he hecho parte de mi vida, no solamente he compartido con ustedes mi día a día, sino también los momentos más importante que han marcado mi vida familiar y profesional. Por lo tanto, es imprescindible para mi el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad".