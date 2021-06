Kourtney Kardashian genera consternación al mostrar la sangre de Travis Barker

El corazón de Travis Barker no es el único elemento rojo que Kourtney Kardashian tiene en la mira.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió la prueba de que su relación con el baterista de Blink-182 se ha vuelto más fuerte que nunca al publicar una foto de un frasco de su sangre en su historia de Instagram. La madre de tres hijos – Mason (11), Penelope (8) y Reign (6), a quienes comparte con el ex Scott Disick- publicó la instantánea original de Travis, que él subió el 7 de junio, con un simple emoji de corazón negro.