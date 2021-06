Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor revelan el secreto de su escena más ardiente y épica en Bridgerton

"No tienes idea de qué líneas le van a importar a la gente", reveló Phoebe mientras reflexionaba sobre la épica escena de la noche de bodas. "Eso fue sorprendente para mí. No fue como si hubiera visto 'I burn for you' en el guión y dije, 'Esto es de lo que la gente va a hablar'".

Aunque algunos fans han atribuido la línea simple pero extremadamente intencional al personaje de Regé,el actor reveló que fue el personaje de Phoebe quien susurró esas tres palabras mágicas.