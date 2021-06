Karol G se sincera sobre porqué no es amiga de Rosalía

Esa misma semana, en un reportaje publicado por el diario colombiano El Tiempo citaron declaraciones de Karol G en medio de la promoción de su disco KG0516: "Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos".

Agregó: "porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo".