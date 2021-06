Liam Payne nos da grandes esperanzas de una posible reunión de One Direction

El cantante de For You acudió a su perfil oficial para responder las preguntas de los fanáticos (según un video publicado por Capital FM) y, naturalmente, se le preguntó si estaba en contacto con Harry. "Sí, hablé con Harry, y fue realmente encantador", compartió Liam. "Me llamó porque tiene un sexto sentido para saber si estoy luchando o si uno de nosotros está en problemas, me parece".

Si ya estás sintiendo lágrimas en los ojos al escuchar sobre la amistad del grupo, espera, hay más.

"Hablé con él y fue realmente una hermosa actualización", continuó Liam. "Y tengo mucho amor por el hombre. Es genial, es realmente genial".