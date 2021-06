La nueva batalla de los hijos de Jenni Rivera por su herencia

La diva de la banda acusó a Chiquis de haber tenido un romance con su esposo, Esteban Loaiza, motivo que los llevó al divorcio.

A propósito del lanzamiento de su libro Perdón en 2015, Chiquis conversó con María Celeste Arrarás y reveló que su mamá la había desheredado: "Cuando me di cuenta que me había desheredado, me dio más fuerza para decir: 'tengo que trabajar como ella lo hizo'... Yo creo que sus decisiones fueron muy duras, pero también fue su amor, su manera de darme una lección".