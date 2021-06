Sienna Mae, de TikTok, niega haber agredido sexualmente a su coestrella de Netflix, Jack Wright

Tommaso Boddi/Getty Images, Instagram

Sienna también se dirigió a Mason Rizzo, quien escribió en Twitter, "Me cuesta ver cómo elogian a una chica después de decirle a mi mejor amigo que se suicidara y agredirlo sexualmente varias veces después de que él estableció límites y luego me pregunto repetidamente por qué 'no le gustas'. Ella también tiene un historial de abuso verbal de personas en la escuela secundaria y en Los Ángeles. Ella prioriza el crecimiento de su plataforma en lugar del mensaje positivo con el que se representa a sí misma. Los seguidores no deberían ser una excusa para salirse con la suya. Todos ustedes merecen para saber la verdad sobre ella".

Sienna negó estas afirmaciones, diciendo, "Nada de esto es cierto".

Ella también dijo que estaba "sorprendida" cuando el hermano gemelo de Jack, James Wright, retuiteó la declaración de Mason. Además, James dijo en un tuit eliminado, "Es por eso que 'no podía dejarlo pasar y quedarme al margen'".