Pamela Díaz está pasando por una crisis con Jean Philippe Cretton

"Es un contrato por un Live, pero no es un contrato por mi vida. Tú crees que soy una persona interesada que podría decir así como que estoy pololeando y decirle a todo el mundo que estamos pinchando", declaró la conductora de Íntimos.

Más adelante en la conversación, Rocío Marengo le pidió a Pamela que enumerara las cosas que le gustan y las que no de su novio. "Lo que más me gusta de él son sus piernas y sus ojos. Sus tatuajes me gustan, me gusta como se viste. En el pelo no me hace caso, ahí tenemos un problema, le digo que no se deje el pelo tan corto y él dale con cortarse el pelo", comenzó Pamela.

Pero luego Rocío le volvió a preguntar por los defectos, y la modelo confesó que "me tiene paciencia, me calma. Yo hablo harto y él me escucha", explicó advirtiendo que "cuando se enoja, se enoja. Es frío como el viento y peligroso como el mar".