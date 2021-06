La sincera respuesta de Kate Winslet cuando la interrogaron sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck

¿Ella también está obsesionada con el regreso de Bennifer?

Si bien muchos fanáticos de Ben Affleck y Jennifer Lopez están enterados de todo lo que sucede en su reunión romántica, parece que Kate Winslet no está entre los que buscan las últimas actualizaciones sobre su relación. Durante una entrevista reciente con The New York Times, se le pidió a la ganadora del Oscar que "confirmara o negara" una serie de declaraciones rápidas, que incluían, "No puedes dejar de leer sobre Ben Affleck y Jennifer Lopez".

¿La respuesta de Winslet? "¿Qué? ¡No! Nunca he leído sobre Jennifer en mi vida", le dijo la actriz de Mare of Easttown al medio. "¿Qué son estas preguntas?"