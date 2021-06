Olivia Rodrigo hace esto para escapar de sus peores citas

"Si va mal, llámame por FaceTime y finge una emergencia, o pretenderé que estoy muriendo y tienes que venir a salvarme", recomendó Olivia durante una entrevista con SiriusXM.

Y agregó, "En realidad no he tenido que hacer eso aún, pero varios amigos han hecho eso por mi".

"Mi mejor amiga me llamó por FaceTime y dijo como, 'Me están robando ahora mismo'. Y yo dije como, 'Oh por Dios'", contó sobre una experiencia propia.