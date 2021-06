Travis Scott y Stormi Webster se unieron contra Kylie Jenner en un épico momento familiar

El sábado, 29 de mayo, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió en su Instagram Story un video de ella y el rapero de Highest in the Room divirtiéndose mientras giraban juntos en un juego de jardín. El dulce momento tuvo lugar después del anochecer. Kylie, de 23 años, vestía una camiseta sin mangas de color gris claro y pantalones deportivos a juego. Travis, de 29 años, vestía una camiseta morada y jeans negros.