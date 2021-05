Demi Lovato explica qué le impedía adoptar su identidad no binaria en el pasado

La cantante de Tell Me You Love Me compartió que pasó "años" viviendo su vida para otras personas y tratando de hacerse "más pequeña para el patriarcado" antes de decidir que ya era suficiente.

"El patriarcado, ellos dirigen la industria, están en el centro de todo", explicó Demi, quien se declaró no binario por primera vez el 19 de mayo, como parte de su serie de podcasts 4D. "Cuando me di cuenta de eso, pensé, '¿Cuáles son las formas en que el patriarcado me ha estado reteniendo?' Y para mí, fue ponerme en una caja diciéndome, 'Eres mujer, esto es lo que se supone que te debe gustar, esto es lo que se supone que debes hacer, no sueñes más grande y no hables más fuerte'".