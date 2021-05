Flore De La V: "El callar es aceptar la violencia"

En este marco, Flor De La V, quien lleva muchos años siendo una de las únicas caras con las que el colectivo trans argentino podría identificarse a través de las pantallas, con una dilatada carrera basada en talento y dedicación, nos habla, no solo de la importancia de un programa como Born To Fashion, sino de lo que ella espera de una sociedad en cuanto a la genuina diversidad, equidad e inclusión... Algo que de alguna manera ha podido conocer y disfrutar desde el privilegio de su posición, pero como ella misma nos lo dice, no lo quiere más hasta que todes lo tengan.