El director de la reunión de Friends reacciona a los crueles comentarios sobre Matthew Perry

Sin embargo, Ben no tiene ninguna razón para creer que Matthew esté luchando con algún problema de salud en la actualidad.

"Él fue genial", dijo Ben en el podcast de The Hollywood Reporter, TV's Top Five, el viernes 28 de mayo. "La gente a veces puede ser simplemente cruel. Ojalá no lo fueran. Me encantó trabajar con él. Es un hombre brillantemente divertido y yo pensé que tenía algunas frases geniales en el programa. Me sentí feliz y afortunado de estar en su presencia y dirigirlo en algo como esto".