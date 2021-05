Dove Cameron recuerda haber sentido miedo de declararse queer

Ella dijo que le pidió a los productores que agregaran parejas de diferentes orientaciones.

"Cuando salió la canción, todos tuvieron la idea de que la canción era un gran himno LGBTQ + y me encontré en una posición en la que todos pensaban que era queerbaiting", dijo la estrella de Liv and Maddie, de 25 años, a Gay Times. "Fui a Instagram Live y dije 'Chicos, realmente necesitaba explicarles algo. Quizás no lo he dicho, pero soy súper queer. Esto es algo que quiero representar a través de mi música porque es lo que soy'".