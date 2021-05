Alex Rodríguez reacciona a los rumores que aseguran que él buscó a Madison LeCroy tras terminar con J.Lo

Sin embargo, el representante de Alex, Ron Berkowitz, le dijo a E! News del viernes, 28 de mayo, "No estoy seguro de quién busca beneficiarse de este tipo de rumores e historias falsas. Son incorrectos en los hechos. Alex está ocupado concentrándose en sus negocios y su familia".

Cuando se le preguntó sobre el informe de The Sun, Madison le dijo a Page Six que no tenía ningún comentario, pero agregó, "Como mencioné antes, le deseo lo mejor y feliz de poner esto en mi pasado".