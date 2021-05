Kylie Jenner niega haber intimidado a una vieja coestrella de Tyga

Instagram

"Estaban todas allí, comiendo McDonald's, y luego pasé caminando y pude escucharlas... Literalmente todavía están hablando de mí", alegó. "Sentí que mi cara se calentaba, porque estaba emocionada de conocerla, y me sentí intimidada sin ninguna razón. Y realmente estaba tan emocionada de que ella estuviera allí".

Ella dijo que decidió compartir la acusación ahora, años después, "porque realmente no me importa una mi*rda", calificándola de "simplemente una experiencia divertida".

Parece que la influencer de Instagram no tiene resentimientos hacia la estrella de Keeping Up With the Kardashians, que tenía 18 años cuando se lanzó el video. Ella reflexionó, "De ninguna manera estoy enojada o digo que ella todavía es así, pero esto es lo que me pasó a mí. Simplemente no intimides a la gente".

En julio de 2017, Tyga habló sobre su separación con Kylie. "La amo, pero ya no estoy enamorado", dijo el músico en The Breakfast Club de Power 105.1. "Cuando estás con alguien ese primer año, es mágico y luego, después de eso, comienzas a darte cuenta de un montón de cosas. Creo que lo principal fue mucha gente, muchas influencias externas".

Él agregó, "Ella es más joven que yo y está lidiando con la percepción. Yo soy mayor, así que puedo lidiar con la percepción. Pero para ella, al crecer, como creció, la imagen y la percepción lo eran todo".

E! News se ha comunicado con los representantes de Stassie y Jordyn para recibir comentarios, pero ninguna parece haber abordado el reclamo públicamente.