Kourtney Kardashian tiene la mejor reacción a esta imitación de su supuesta nueva personalidad punk

Su nuevo romance ha cautivado a muchos.

Kourtney Kardashian se burló de sí misma y de la fascinación de Internet con su aparente nueva personalidad de chica rockera.

A principios de este año, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se hizo pública con su novio, el baterista de Blink-182, Travis Barker. Desde entonces, los dos han hecho alarde de su amor en las redes sociales, y algunos fanáticos notaron que la fundadora de Poosh aparentemente ha cambiado un poco su estética para igualar la vibra de su compañero.